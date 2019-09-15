«Оренбург» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Рубин» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: ТМ 2 гола в матче за 2.05.
«Очень много было комплиментов «Рубину» на старте сезона. Молодая команда, играющая в интересный футбол. Хвалили все, восхищались. Но, к сожалению, всё это уже закончилось. Проиграли ЦСКА, хотя хорошо выглядели, и с «Краснодаром» не сложилось. Ну а потом был совсем провал с «Сочи» дома. Крупное поражение, которого никто не ждал. Запал закончился. Ну и медные трубы начались.
«Оренбургу» надо вылезать из низов. Команда выиграла последний матч. Не самый приятный соперник, мягко говоря. В Оренбурге всем тяжело. Но выиграть дома «Оренбургу» никак не удаётся. Сейчас надо попытаться. «Оренбург» и «Рубин» всегда славились умением играть от обороны, на контратаках, так что большого количества забитых мячей не жду.
Много было изменений в командах в межсезонье. «Оренбург» даже пытался переходить на игру в три центральных защитника. «Рубин» порой пытается контролировать мяч. В турнирной таблице команды рядом, одна победа может многое поменять.
«Оренбургу» победа нужнее, ему надо дома выиграть. Но обе команды прежде всего будут стараться не пропустить. Я поставлю на то, что будет забито не более двух мячей».
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