«Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Краснодар» — «Крылья Советов».



Ставка: «Крылья Советов» не забьют за 1.95.



«Краснодар» потихоньку набрал ход. Команда лидирует в чемпионате. С атакой проблем нет. Но вот что-то стали с обороной появляться некоторые проблемы. Молодой голкипер Сафонов как-то неуверенно проводил матчи.



Но думаю, что пауза на сборные пошла на пользу «Краснодару». Это такая психологическая отдушина. Плюс было время разобрать ошибки.



Плюс «Краснодар» очень уверенно играет на своем поле. Не думаю, что «Крыльям» удастся зацепиться за результат».



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