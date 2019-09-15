«Вальядолид» — «Осасуна»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 5-го тура Примеры сезона-2019/20 «Реал Вальядолид» — «Осасуна».



Ставка: «Вальядолид» победит за 2.20.



«Игра между «Вальядолидом» и «Осасуной», я думаю, очень важна для двух команд, потому что они не очень сильные и для них важно добыть очки именно в очном противостоянии. Для них это игра за шесть очков.



«Вальядолид» — это команда с чуть большим опытом, в прошлом сезоне он тоже играл в Примере, там есть очень хороший нападающий Серхи Гвардиола и вратарь Жорди Масип.



Для «Осасуны» это тоже важная игра, потому что после ничьей в матче с «Барселоной» будет обидно проиграть в матче с «Вальядолидом». «Вальядолид» больше склонен владеть мячом, а «Осасуна» будет играть на контратаках, в чём ей поможет хороший нападающий Марк Кардона, который раньше играл за «Барселону». Он талантливый игрок, он может забить гол.



Но я думаю, что не будет много моментов, игра будет закрытой, все захотят в первую очередь сохранить ворота на замке. Тем не менее мой прогноз — выиграет «Вальядолид», потому что матч на его поле, а там он чувствует себя увереннее».



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