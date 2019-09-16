«Динамо» — «Уфа»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру 9-го тура РПЛ

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Динамо» — «Уфа».



Ставка: «Уфа» не проиграет за 2.33.



«Динамо», несмотря на все приобретения, траты, всё равно играет не слишком вразумительно. И, безусловно, это главная загадка чемпионата России на текущий момент. «Уфа» потихонечку выкарабкивается, с трудом, с боями, но идёт вперёд.



Надо учитывать, что для «Динамо» матч домашний. Этот фактор надо учитывать, но мне кажется, что новый стадион пока не даёт преимущества команде. И скорее даже дополнительное давление оказывает на «Динамо».



Потому здесь я бы даже допустил возможность того, что «Уфа» может не проиграть, и взял бы «Х2», — сказал Арустамян.



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