Россия — Финляндия: прогноз Александра Аксенова на матч ЧЕ-2019 по волейболу

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов дал прогноз на матч группового этапа мужского чемпионата Европы по волейболу Россия — Финляндия.



Ставка: ТБ 126.5 очка за 1.30.



«Сборная России готовится провести ещё один матч на чемпионате Европы. На этот раз встречаемся с командой Финляндии. Вновь кажется, что наша команда является основательным фаворитом.



Во-первых, стоит отметить, что наставник сборной России Туомас Саммельвуо будет играть против своей сборной. В этом есть определённый налёт принципиальности и для финской команды ситуация интересная. Его любят в Финляндии и многие болельщики его поддерживают. Возможно, его бывшие подопечные захотят показать что-то такое яркое и интересное.



Во-вторых, наша команда всё ещё играет нестабильно, постоянно ротация состава. Пока непонятно, это такое желание тренера заиграть всех волейболистов или поиск основного состава. Все матчи, которые сборная России провела на чемпионате Европы, были в разных сочетаниях. С точки зрения игры были очень нестабильные. В этом и есть тревога: уйдёт ли нестабильность ближе к матчам плей-офф.



В любом случае мы победим Финляндию, победим уверенно, поэтому поставлю на сухую победу России и возьму тотал по очкам больше», — сказал Аксенов.