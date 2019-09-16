«Астон Вилла» — «Вест Хэм»: прогноз Ильи Казакова на матч 5-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Астон Вилла» — «Вест Хэм».



Ставка: «Вест Хэм» забьёт первым за 1.95.



«Вилла» играет против клуба, который стартовал неплохо, несмотря на то что проиграл в первом туре. «Астон Вилла» же, выиграв один матч, в остальных проиграла и смотрится сейчас очень неважно.



Я бы предложил играть на то, что «Вест Хэм» откроет счёт — первым будет гол в ворота бирмингемцев. Ещё я бы предложил, что хорошая может быть здесь ставка «обе команды забьют». Потому что «Вест Хэм» создаёт много опасных моментов, старается доминировать, а «Астон Вилла» действует в другой манере — всё-таки в среднем за игру в этом чемпионате забивает. Обе забьют — хорошая ставка, но склоняюсь к победе «Вест Хэма» с разницей в один мяч, и мне кажется, что, исходя из качества игры соперников на старте, их возможности и перспективы в сезоне, такой исход наиболее вероятен», — сказал Казаков.



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