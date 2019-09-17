«Лион» – «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на встречу Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Зенит».



Ставка: победа «Лиона» за 1.74.



«Мне кажется, на данный момент соперники очень близки друг к другу по классу. Давайте посмотрим, что происходит в чемпионатах Франции и России. До этого матча 17 сентября «Зенит» выиграл свой матч с «Арсеналом» из Тулы со счётом 3:1, «Лион» сыграл 13 сентября с «Амьеном» 1:1. На данный момент девять туров позади в чемпионате России и пять в чемпионате Франции. Интересно, что, по статистике прошлого тура, за четыре матча «Лион» забил ровно столько, сколько «Зенит» за восемь — 10 мячей. Сейчас же ситуация чуть выровнялась. А вообще, «Лион» начал за здравие: две интересные победы у него были с крупным счётом, разошёлся во всю Депай, раззабивался. Но после двух побед поражение, а затем ничья с «Бордо» 1:1 и следом такая же ничья с «Амьеном». И постепенно пыл угас. Но тем не менее крепкий орешек — очень сильный соперник, а этот самый «Лион», что тут говорить.



Что в прошлом сезоне мы наблюдали? В 1/8 финала «Лион» проиграл «Барселоне» без всяких шансов, но если в голове воскресить детали, то «Лион» дома сыграл с «Барселоной» 0:0. Затем было поражение 1:5, но это уже в гостях.



Новый тренер, бразилец Силвиньо, перестраивает команду. Ушли ряд лидеров французской команды, но мне кажется, что это некритично.



Вспомним, когда играли между собой «Лион» и «Зенит». Это было в Лиге чемпионов, в группе турнира 2014-2015 годов. И «Зенит» выиграл два раза. Была победа во Франции с сухим счётом 2:0, а затем и дома 3:1.



Многое изменилось в составе «Зенита» с тех пор. Если не все, то многое. Но Дзюба в тех матчах забил в общей сложности три мяча. Поэтому снова надежда на Дзюбу.



Примерное равенство я вижу между этими командами. Но вижу и преимущество «Лиона» за счёт своего поля. Хотя, знаете, я посмотрел, что дома «Лион» не может победить уже в шести матчах Лиги чемпионов подряд. Так что факт своего поля сомнительный.



Ещё интересная статистика. В семи из восьми последних матчей Лиги чемпионов «Лион» пропускал. А «Зенит» в семи из восьми аналогичных матчей забивал в ворота соперника.



Я сказал, что достаточно достойно «Лион» сыграл с «Барселоной». А вот вспомним, как в группе Лиги чемпионов чувствовала себя эта команда. Они заняли второе место в группе, после «Манчестер Сити» это очень весомый результат, и при этом не потерпели ни одного поражения. Была одна победа и пять ничьих у «Лиона». Наверное, вы заметили, что, говоря о «Лионе», я постоянно употребляю слово «ничья». Может быть, я бы даже сделал такую ставку. Но всё-таки мне кажется, что в данной ситуации на своём поле «Лион» будет иметь своё преимущество. Поэтому я рискну, при всем уважении и любви к «Зениту», поставить на победу «Лиона» в этом матче», — сказал Гусев.

«Лион» — «Зенит». Прогноз: Дзюба снова подрессирует французских «львов» У «Лиона» наметился мини-кризис. «Зенит» способен удачно стартовать в Лиге чемпионов.