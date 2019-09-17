«Байер» — «Локомотив», во сколько матч и на кого ставить 18 сентября

В 1-м туре Лиги чемпионов сезона-2019/20 в группе D «Локомотив» сыграет на выезде с «Байером». Встреча начнётся завтра, 18 сентября, в 22:00 мск на стадионе «Бай Арена». В прошлом году «железнодорожники» проиграли во всех трёх гостевых матчах на аналогичной стадии турнира, поэтому эксперты считают хозяев безоговорочным фаворитом.



Победа «Байера» доступна в букмекерских конторах за 1.37. Виктория «Локомотива» оценена специалистами коэффициентом 10.5. Согласно котировкам аналитиков, немцы окажутся сильнее. «Чемпионат» предлагает сделать ставку на то, что коллектив Юрия Сёмина пропустит как минимум три гола, за 2.6.



«Поставить на как минимум три гола во всём матче за 1.77 или заиграть индивидуальный тотал «Байера» больше 2,5 за 2.6 – здесь дело вкуса. «Локомотив» способен отличиться. «Фармацевты» активно лезут вперёд, но и соперникам предоставляют возможности для ответных действий. До наступления пока ещё краткосрочной засухи парни Петера Боша отгрузили по три мяча «Падерборну» и «Фортуне».



Чтобы всерьёз претендовать на очки, «Локомотив» обязан проявить характер и бойцовские качества. Если вся команда будет биться за каждый мяч, как обычно это делает Крыховяк, то «железнодорожники» потреплют нервы немецким болельщикам. В противном случае «Байер» снесёт с рельс красно-зелёный паровоз, который без обоих Миранчуков может превратиться в тихоходный трамвай».

«Байер» — «Локомотив». Прогноз: без Миранчуков «паровоз» не поедет В двух последних матчах у «Байера» 0 голов при 32 ударах. «Фармацевты» отыграются на Гильерме.