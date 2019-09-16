«Байер» — «Локомотив». Прогноз: без Миранчуков «паровоз» не поедет

В двух последних матчах у «Байера» 0 голов при 32 ударах. «Фармацевты» отыграются на Гильерме.

18 сентября на стадионе «Бай-Арена» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» примет «Локомотив». Эксперты считают явным фаворитом немецкий клуб и предлагают поставить на «фармацевтов» за 1.37. Победа команды Юрия Сёмина доступна в букмекерских конторах за 10.5. Аналитики ожидают верховой поединок и дают коэффициент 1.77 на тотал больше 2,5.

Прогноз матча «Байер» — «Локомотив» (18.09.2019)

«Локомотив» в непростом поединке с «Сочи» добился главного: «железнодорожники» получили три очка и по визуальным впечатлениям сумели сохранить силы. С другой стороны, Юрий Сёмин потерял ещё одного важнейшего исполнителя перед невероятно тяжёлым периодом. Красные-зелёные сейчас находятся в той части календаря, когда придётся провести пять матчей за 15 дней.

По сравнению с прошлым сезоном «Локомотиву» досталась куда более сложная группа в Лиге чемпионов, а специалисты и аналитики уже записали российский клуб в качестве главного аутсайдера квартета D. В первом поединке «железнодорожникам» попался самый скромный из трёх соперников, но Юрию Сёмину от этого не легче.

«Байер» в четвёртом туре Бундеслиги потерпел первое поражение в нынешнем сезоне и сразу же отстал от лидеров. Петер Бош прививает команде атакующий и в какой-то степени авантюрный футбол, из-за чего матчи «фармацевтов» порой превращаются в фантастическое зрелище даже при отсутствии забитых мячей.

Букмекеры совсем не верят в красно-зелёных, котировки экспертов прекрасно укладываются в классическую логику. В прошлой Лиге чемпионов «Локомотив» выступил ужасно и, например, дважды уступил «Шальке-04». С тех пор «железнодорожники» не совершили какой-то качественный скачок вперёд, а нынешний «Байер» явно сильнее своих немецких коллег, которые огорчали коллектив Юрия Сёмина в Гельзенкирхене.

Пока фора «-1,5» на «Байер» идёт за коэффициент выше двойки, и этим надо пользоваться. «Локомотив» лишился обоих Миранчуков, что серьёзно ударит по амбициям гостей. Да, «железнодорожники» практически при любых раскладах действовали бы в основном на контратаках, но Алексей и Антон являются чуть ли не идеальным оружием для молниеносных выпадов.

Фактически все шансы красно-зелёных сводятся к потенциальному озарению Смолова с Жоау Мариу, стандартным положениям и возможным обрезам со стороны «Байера». Для выбранного нами варианта не менее важна и стилистическая особенность «фармацевтов». Дома команда Петера Боша не станет удерживать минимальное преимущество в счёте и постарается добить оппонента.

В двух последних матчах в Бундеслиге «Байер» ни разу не забил, хотя нанёс в сумме 32 удара по чужим воротам. Удача вполне может повернуться лицом к «фармацевтам», а ведь Гильерме в еврокубковых встречах выручает далеко не всегда. Хозяева обрушат шквал атак на владения бразильского россиянина, и часть из них наверняка окажется успешными. Коллектив Петера Боша попросту не должен оказаться на голодном пайке в третьем поединке подряд, учитывая количество создаваемых моментов.

Поставить на как минимум три гола во всём матче за 1.77 или заиграть индивидуальный тотал «Байера» больше 2,5 за 2.6 – здесь дело вкуса. «Локомотив» способен отличиться. «Фармацевты» активно лезут вперёд, но и соперникам предоставляют возможности для ответных действий. До наступления пока ещё краткосрочной засухи парни Петера Боша отгрузили по три мяча «Падерборну» и «Фортуне».

Чтобы всерьёз претендовать на очки, «Локомотив» обязан проявить характер и бойцовские качества. Если вся команда будет биться за каждый мяч, как обычно это делает Крыховяк, то «железнодорожники» потреплют нервы немецким болельщикам. В противном случае «Байер» снесёт с рельс красно-зелёный «паровоз», который без обоих Миранчуков может превратиться в тихоходный трамвай.

Ставки на матч «Байер» — «Локомотив»

В двух последних матчах в Бундеслиге «Байер» ни разу не забил, хотя нанёс в сумме 32 удара по чужим воротам. На наш взгляд, «Локомотив» без Миранчуков не справится с давлением соперника. За 2.14 мы проверим фору «-1,5» на «фармацевтов», а за 2.6 возьмём индивидуальный тотал хозяев больше 2,5. Гильерме ожидает крайне неприятный и тяжёлый вечер в Леверкузене.

Ставка №1: победа «Байера» с форой «-1,5» за 2.14.

Ставка №2: тотал больше 2,5 за 1.77.

Ставка №3: индивидуальный тотал «Байера» больше 2,5 за 2.6.

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