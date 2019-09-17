«Лион» — «Зенит»: прогноз Александра Шмурнова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» — «Зенит». Встреча на стадионе «Стад Люмьер» в Лионе начнётся в 20:00 мск сегодня, 17 сентября.



Ставка: обе команды забьют за 1.93.



«Лион» — очень быстрая команда с техничным нападением, но оборона остаётся проблемной линией. В последнем туре чемпионата Франции лионцам забили их бывшие игроки, давно, казалось бы, списанные в глубокий запас, — Кристоф Жалле и Матьё Бодмер, ныне играющие за «Амьен». Воспользоваться проблемами «Лиона» в защите «Зенит» просто обязан. Принесёт ли это очки, сказать трудно, но без гола петербуржцы остаться не должны», — сказал Шмурнов.

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