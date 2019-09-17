«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч «Автомобилист» — «Авангард» в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20.



Ставка: победа «Автомобилиста» с учетом ОТ за 1.75.



«Автомобилист» к этому дню не проиграл ни одного матча, 6 побед и 12 очков. «Авангард» проигрывает, но располагается на втором месте на Востоке, хотя играет на Западе, в Балашихе. Арену в Омске сравняли с землей. Это ни для кого не секрет, но это битва лучших команд Востока, и именно так её нужно воспринимать.



Что мы видим у «Автомобилиста»? Крутая команда. Играла в последнем матче в Нижнекамске с «Нефтехимиком». Дважды по ходу матча уступала в счёте, но в итоге одержала волевую победу со счётом 5:3. Дубль сделал Найджел Доус, в порядке большинство. После матча Мартемьянов говорил, что игра сложилась не очень хорошо, но после первого периода поговорили в раздевалке и сумели прибавить и победили. То есть «Автомобилист» в любой момент может прибавить, нажать на газ.



Что происходит с «Авангардом»? «Авангард» проиграл «Торпедо» со счётом 0:3. Если вы посмотрите видео тех голов, то вызывает оторопь от того, как «Авангард» действует в обороне. «Торпедо» забивал так, словно у «Авангарда» не было защиты. Спокойно получают шайбу, бросают, никто не держит, вылезают на ближнюю штангу и запихивают в ворота. Это выглядит немного странно со стороны «Авангарда». Команда, финалист Кубка Гагарина, крутой тренер Боб Хартли и, несмотря на травмы, состав там очень приличный.



Меня удивило, что на пресс-конференции Хартли открыто начал критиковать своего вратаря Игоря Бобкова, который как раз играл в этом матче, но после второй шайбы был заменен на Судницына. Хартли открытым текстом говорит, что Бобков ему не нравится и в этом сезоне он играет посредственно. Если такая критика происходит, то мы делаем два вывода. Во-первых, Хартли признаёт, что у «Авангарда» с обороной проблема, а во-вторых, на следующий матче в основе выйдет второй вратарь, Судницын. Не удивлюсь после такой публичной критики.



Поэтому на сайте «Фонбет» мне нравится кэф на то, что «Автомобилист» дома, пусть даже и по буллитам, одержит победу. Это не вызовет большого удивления. С другой стороны, «Авангард» на сильные команды настраивается особенно. Помним, как «Авангард» в первом матче, когда все ставили на ЦСКА, сумел победить. Ставка на победу одной из команд всё же рискованная, поэтому предлагаю ещё один кэф, который нашёл. 1,85 на тотал матча больше 4,5 шайбы. Пять и больше шайб мы увидим в этой игре. Мне кажется, что играют две сильные команды, где может быть проблема с обороной, но атака всё компенсирует», — сказал Лысенков.

«Автомобилист» — «Авангард». Прогноз: Коваржу и Бобкову не поздоровится Ждём близкой и результативной игры в Екатеринбурге.