«ПСЖ» — «Реал Мадрид»: прогноз Александра Неценко на встречу Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1-го тура группы A Лиги чемпионов сезона-2019/20 «ПСЖ» — «Реал Мадрид».
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.65.
«Игра на три результата, искать здесь фаворита я бы не рискнул. Абсолютно непонятно, может ли нынешний “Париж” обыгрывать дома “Реал”. Мбаппе, Кавани травмированы, Неймар дисквалифицирован. Но есть Ди Мария и новичок Икарди. Домашние трибуны погонят команду вперёд, но не факт, что они помогут победить.
А что “Реал”? То же самое. Начо и Рамос дисквалифицированы – оборона предстанет в новом виде. В лазарете Модрич, Иско, Асенсио и Вальверде с Марсело. В общем, с такими потерями тоже будет непросто против парижан, ведь всё-таки это крепкая и опытная еврокубковая команда, мечтающая всегда как можно больнее укусить гранда.
Всё, чего я здесь жду, — это голы. Причём с обеих сторон. Первый тур, эмоции зашкаливают. “Париж” и “Реал” мнят себя героями первых газетных полос, а для этого надо идти и забивать голы. Игроки здесь собраны для этого подходящие, а поиск фаворита именно сейчас, как мне кажется, нам не подходит», — сказал Неценко.
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