«Байер» — «Локомотив»: прогноз Игоря Кытманова на встречу Лиги чемпионов

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Байер» — «Локомотив».



Ставка: «Байер» не проиграет, а «Локомотив» не забьёт за 1.98.



«Что касается этой встречи, здесь «Байер» видится, конечно, абсолютным фаворитом. Несмотря на то что леверкузенцы проиграли в последнем туре немецкого чемпионата – они проиграли крупно дортмундской «Боруссии» со счетом 0:4, — а «Локомотив» одержал победу над «Сочи», всё-таки, наверное, уровень на сегодня несопоставим.



Потому как «Локомотив» — это не дортмундская «Боруссия», это команда, которая играет в совершенно другой футбол, и подбор исполнителей, прямо скажем, там иной, учитывая потери московского «Локомотива»: это братья Миранчуки, про Фарфана и говорить не надо, он уже давно не играет из-за травмы.



Так что я просто не вижу, за счёт чего «Локомотив» сможет полноценно атаковать в этом матче. Да, может быть, залетит какой-то шальной гол, но я бы взял в этом матче «Локомотив» не забьёт» и «непоражение «Байера». Ну и также совершенно очевидно, что Юрий Павлович Сёмин будет играть в этой встрече на ничью, прекрасно понимая, что «Байер» — это возможность зацепиться за третье место в группе, попасть в Лигу Европы и, в общем, это та команда, с которой можно в принципе сыграть вничью на выезде и попытаться обыграть их дома – это «Локомотив» себе может позволить.



Но в свете всех обстоятельств, которые сопутствуют этому матчу, я бы сделал такую ставку, как я уже сказал, — «непоражение «Байера» и «Локомотив» не забьёт», — сказал Кытманов.

«Байер» — «Локомотив». Прогноз: без Миранчуков «паровоз» не поедет В двух последних матчах у «Байера» 0 голов при 32 ударах. «Фармацевты» отыграются на Гильерме.