«Брюгге» — «Галатасарай»: прогноз Эльвина Керимова на игру Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1-го тура группы A Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Брюгге» — «Галатасарай».
Ставка: «Галатасарай» не проиграет за 1.93.
«Важнейшая игра в группе А. Бельгийцы и турки понимают, что выйти из неё будет архисложно, а вот побороться за третье место и путёвку в Лигу Европы можно. Для этого нужно обыгрывать прямого конкурента. «Брюгге» принимает «Галатасарай» дома, поэтому команда Филиппа Клемана — фаворит. Так считают букмекеры. Но у меня есть несколько аргументов в пользу команды Фатиха Терима.
Во-первых, свой матч в чемпионате турки проводили в пятницу, а бельгийцы вечером в субботу, то есть у «Галатасарая» было больше времени на восстановление и подготовку. Во-вторых, состав у чемпиона Турции более звёздный. Муслера, Сери, Лемина, Нзонзи, Нагатомо, Бабел, Фегули и Фалькао — это футболисты, имеющие громадный еврокубковый опыт. Кстати, колумбиец дебютировал за «Галатасарай» в пятницу и сразу же забил победный мяч.
У бельгийцев же более молодая команда, и звёзд такого уровня среди полевых игроков у них нет. В-третьих, дома «Брюгге» в последнее время играет не очень удачно: не смогли обыграть на «Ян Брейделе» «Генк» (1:1) и «Эупен» (0:0).
В общем, я думаю, что «Галатасарай» в Бельгии не проиграет. Мой прогноз — Х2 за 1.93», — сказал Керимов.
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