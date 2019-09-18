«Олимпиакос» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на встречу Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Олимпиакос» — «Тоттенхэм». Встреча начнётся сегодня, 18 сентября, в 19:55 мск.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.90.



«У «Тоттенхэма» в этом сезоне уже были большие сражения на выезде: против «Арсенала» и «Манчестера Сити», в обоих случаях «шпорам» удалось зацепить очки. «Олимпиакос», естественно, команда другого порядка. Конечно, атмосфера, царящая на греческом стадионе, может серьёзно влиять на происходящее на поле, но, как мне кажется, не в этом случае.



Состав у «Тоттенхэма» гораздо сильнее. Плюс хорошую моральную инъекцию «шпорам» даёт их прошлогоднее выступление в Лиге чемпионов. Поэтому, думаю, «Тоттенхэм» — фаворит этой встречи. Да, просто не будет, в Греции всегда играть сложно.



Но я бы всё-таки обошёл ставку на результат и сконцентрировался на количестве забитых мячей. «Олимпиакос» дома в рамках квалификационной кампании не пропустил ни одного мяча. А «шпоры» в атаке в выездных матчах играют довольно слабо. Плюс «Олимпиакос» выставит «автобус», который преодолеть будет крайне сложно. Поэтому я думаю, что здесь нас ждёт низовая игра», — сказал Казанский.

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