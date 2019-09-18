«Олимпиакос» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на встречу Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Олимпиакос» — «Тоттенхэм». Встреча начнётся сегодня, 18 сентября, в 19:55 мск.
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.90.
«У «Тоттенхэма» в этом сезоне уже были большие сражения на выезде: против «Арсенала» и «Манчестера Сити», в обоих случаях «шпорам» удалось зацепить очки. «Олимпиакос», естественно, команда другого порядка. Конечно, атмосфера, царящая на греческом стадионе, может серьёзно влиять на происходящее на поле, но, как мне кажется, не в этом случае.
Состав у «Тоттенхэма» гораздо сильнее. Плюс хорошую моральную инъекцию «шпорам» даёт их прошлогоднее выступление в Лиге чемпионов. Поэтому, думаю, «Тоттенхэм» — фаворит этой встречи. Да, просто не будет, в Греции всегда играть сложно.
Но я бы всё-таки обошёл ставку на результат и сконцентрировался на количестве забитых мячей. «Олимпиакос» дома в рамках квалификационной кампании не пропустил ни одного мяча. А «шпоры» в атаке в выездных матчах играют довольно слабо. Плюс «Олимпиакос» выставит «автобус», который преодолеть будет крайне сложно. Поэтому я думаю, что здесь нас ждёт низовая игра», — сказал Казанский.
- 18 сентября 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 17 сентября 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00