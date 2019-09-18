«Сибирь» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Трактор».



Ставка: победа «Сибири» минимум в 2 шайбы за 3.45.



«Трактор» нынче выглядит намного лучше, чем от него ожидалось. После того как челябинцы стартовали в сезоне с двух домашних поражений, впереди у них был безумный выезд из восьми матчей, в числе которых были три сдвоенные пары в Китае и на Дальнем Востоке.



Все уже приготовились хоронить Скудру, запаслись лопатами и венками, но он оказался живее всех живых. На Дальнем Востоке «Трактор» воспрял, как феникс из пепла, взял шесть очков из восьми, взял два очка в Поднебесной и, окончательно обнаглев, вышел на второе место в Восточной конференции по набранным очкам и на третье – по потерянным. Выше только звезды, то есть «Автомобилист», на который всему Востоку нынче нужно равняться и бежать за ним, как за комсомолом, то есть задрав штаны.



«Сибирь», конечно, таким разгоном похвастать не может. Но очков набирает больше 50%, крепко обвеховывается в зоне плей-офф. А уж по сравнению с прошлогодним стартом нынешний – это просто праздник какой-то.



То есть имеется определённое равенство сил. При этом статистика личных встреч явно на стороне гостей. «Трактор» выиграл пять последних «междусобойчиков», три из которых пришлись на чемпионат КХЛ и два – на предсезонные турниры. Но не будем забывать, что для челябинцев это будет уже седьмой выездной матч подряд. Они уже в гробу видели чужие дворцы, гостиницы и просто хотят домой. Это и надо считать решающим фактором в прогнозе. «Сибирь» победит в основное время с преимуществом в две шайбы», — сказал Лебедев.

«Сибирь» — «Трактор». Прогноз: наевшиеся «мишки» сумеют зацепиться Игра в Новосибирске станет для «Трактора» седьмой выездной подряд за 10 суток.