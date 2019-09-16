«Сибирь» — «Трактор». Прогноз: наевшиеся «мишки» сумеют зацепиться

18 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» на стадионе «Сибирь» в Новосибирске встретится с «Трактором». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам льда: поставить на победу «Сибири» в основное время можно с коэффициентом 2.15.

Анализ матча «Сибирь» — «Трактор» (18.09.2019)

«Сибирь» начала регулярный чемпионат с двух побед над клубами с Дальнего Востока, но дальше посыпались трудности. В четырёх последующих матчах удалось одержать лишь одну победу, что приблизило команду к границе зоны плей-офф. Теперь важно хорошо провести домашнюю серию.

На самом деле ничего ужасного на упомянутом отрезке не произошло. Поражения от «Салавата Юлаева» (1:3) и СКА (2:4) – нормальное явление. Да и фавориты в каждом из случаев испытали определённые трудности. А вот три очка во встречах с минским «Динамо» (3:2) и «Витязем» (2:3Б) – большая удача.

В Беларуси соперник смотрелся интереснее, но Харри Сятери был великолепен, а всё остальное сделали спецбригады. Два гола в большинстве позволили увезти победу при 16 бросках. Что-то подобное произошло и в Подольске: «Витязь» бросал в полтора раза чаще (42-28), а Сатери дотащил партнёров до серии буллитов.

При этом нельзя сказать, что «Сибирь» ничего не может придумать впереди и подходит к чужим воротам по два раза за период. Вовсе нет. Но бросков категорически не хватает, а желание улучшить позицию за счёт дополнительной передачи часто оборачивается потерями.

Словом, играют подопечные Николая Заварухина неплохо, вот только с нацеленностью на ворота имеются проблемы. И этот фактор рискует оказаться ключевым, поскольку «Трактор», напротив, любит нагружать вратаря работой и смело лезет на пятачок. Правда, у челябинцев другая закавыка – усталость.

Игра в Новосибирске станет для них седьмой выездной подряд. За 10 суток. Со спаренными матчами против «Амура», «Адмирала» и «Куньлуня». Что интересно – седьмой, но не последней, ведь потом предстоит лететь в Казахстан. Составители календаря КХЛ потрудились на славу.

Естественно, основной вопрос тут – остались ли у «мишек» хоть какие-то силы после убойного графика и заминок с вылетом в Китай. Если да, П2 с учётом ОТ за 2.21 надо брать. Рискнём по двум причинам – у «Трактора» всё же имелось двое суток на отдых, да и в Китае команда смотрелась неплохо.

Ставки на матч «Сибирь» — «Трактор»

В четырёх последних матчах «Сибири» удалось одержать лишь одну победу. Основной вопрос – остались ли у «мишек» хоть какие-то силы после убойного графика и заминок с вылетом в Китай. Если да, П2 с учётом ОТ за 2.21 надо брать. Рискнём по двум причинам – у «Трактора» всё же имелось двое суток на отдых, да и в Китае команда смотрелась неплохо.

Ставка: победа «Трактора» с учётом ОТ за 2.21.