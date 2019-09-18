Эксперты назвали ставки россиян на матч «Байер» — «Локомотив» в Лиге чемпионов

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Локомотив» начнётся сегодня, 18 сентября, в 22:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



95% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу хозяев, 4% — на «Локомотив», и 1% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 97% объёма рынка при коэффициенте 1.67. 3% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 2.20).



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу «Байера». На этот исход поставлено 76% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на минимум 3 гола в матче (7%), на то, что команды забьют хотя бы 2 мяча (6%), на гол немецкого клуба (6%), и на то, что «Байер» победит с форой (-1) (5%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 1 млн рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что «Байер» победит, с коэффициентом 1.36. Средняя сумма ставки на игру — 330 рублей.



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