«Хетафе» — «Трабзонспор»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы сезона-2019/20 «Хетафе» — «Трабзонспор».



Ставка: победа «Хетафе» со счётом 1:0 за 5.25.



«Для меня «Хетафе» и «Трабзонспор» — аутсайдеры группы, в которую они попали, — с «Базелем» и «Краснодаром». У испанцев и турок мало шансов пройти в плей-офф Лиги Европы — «Краснодар» и «Базель» просто сильнее.



«Хетафе» возвращается в еврокубки спустя девять лет — это уже большое достижение для команды. Это не очень большой клуб, у него мало болельщиков. Это четвёртый клуб Мадрида после «Реала», «Атлетика» и «Райо Вальекано», а ведь ещё есть и «Леганес», который не хуже.



«Хетафе» всегда должен выкладываться на сто процентов, потому что там нет топовых игроков. Есть, конечно, такие хорошие ребята, как Хайме Молина, Мата. Но даже с ними с «Трабзонспором» придётся непросто.



И всё-таки испанская лига сильнее турецкой, поэтому я думаю, что «Хетафе» — фаворит этого матча. И даже поставлю на точный счёт — 1:0 в пользу хозяев», — сказал Гратакос.



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