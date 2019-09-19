ЦСКА – «Адмирал»: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – «Адмирал».



Ставка: обе забьют во 2-м периоде за 3.64.



«Континентальная хоккейная лига разогревается. Любопытный матч в Москве, куда приезжает Сергей Светлов и его «Адмирал». Он покусал московское «Динамо». Любопытный график: победа — поражение, победа — поражение. У «Адмирала» всё это чередуется. Пока, наверное, нельзя назвать эту команду домашней. Надо посмотреть чуть больший отрезок.



Я бы обратил внимание на то, что «Адмирал» в последних двух матчах бурно проводит второй период и обязательно забивает. При этом ЦСКА во втором периоде, как правило, пропускает. Если мы возьмём этот отрезок, то только в двух матчах ЦСКА не пропустил. В тех, когда сыграл на ноль, с «Северсталью» и со СКА.



Я думаю, что «Адмирал», с учётом кусачести прошлого сезона, вспомните, тогда «Адмирал» выиграл тут со счётом 2:1 по буллитам, а сейчас команда адаптировалась к Москве и часовому поясу, я бы обратил внимание на ставку «обе забьют во втором периоде». ЦСКА ещё не наладил исключительную «химию», «Адмирал» будет грызть, но ЦСКА всё же классней, поэтому «обе забьют во втором периоде» выглядит интересно», — сказал Казанский.



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