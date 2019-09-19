«Лудогорец» – ЦСКА: прогноз Валерия Непомнящего на Лигу Европы
Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы «Лудогорец» – ЦСКА. Встреча в Болгарии начнется в 22:00 мск.
Ставка: победа ЦСКА с форой (0) за 1.96.
«Большинство игроков национальной сборной Болгарии не играют в домашнем чемпионате. В чемпионате Болгарии играют молодежь и много иностранцев. Уровень болгарского чемпионата гораздо ниже российского.
ЦСКА — фаворит в этой встрече, даже несмотря на все проблемы армейцев с составом и то, что матч пройдет на выезде. И перерыв на матч сборных на руку ЦСКА, будет время восстановиться у травмированных игроков: Васина, Набабкина, Сигурдссона, Дзагоева. На мой взгляд, ЦСКА должен победить в этом матче», — сказал Непомнящий.
«Лудогорец» — ЦСКА. Прогноз: всё решит первый гол
«Армейцам» нельзя пропускать первыми, «Лудогорец» великолепно играет по счёту.
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