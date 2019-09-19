Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Лудогорец» – ЦСКА: прогноз Валерия Непомнящего на Лигу Европы

«Лудогорец» – ЦСКА: прогноз Валерия Непомнящего на Лигу Европы
Ставки 0

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы «Лудогорец» – ЦСКА. Встреча в Болгарии начнется в 22:00 мск.

Ставка: победа ЦСКА с форой (0) за 1.96.

«Большинство игроков национальной сборной Болгарии не играют в домашнем чемпионате. В чемпионате Болгарии играют молодежь и много иностранцев. Уровень болгарского чемпионата гораздо ниже российского.

ЦСКА — фаворит в этой встрече, даже несмотря на все проблемы армейцев с составом и то, что матч пройдет на выезде. И перерыв на матч сборных на руку ЦСКА, будет время восстановиться у травмированных игроков: Васина, Набабкина, Сигурдссона, Дзагоева. На мой взгляд, ЦСКА должен победить в этом матче», — сказал Непомнящий.

«Лудогорец» — ЦСКА. Прогноз: всё решит первый гол
«Армейцам» нельзя пропускать первыми, «Лудогорец» великолепно играет по счёту.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент