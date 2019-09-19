ПСВ – «Спортинг»: прогноз Романа Нагучева на игру Лиги Европы

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на матч ПСВ – «Спортинг» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20. Встреча состоится сегодня, 19 сентября, в Эйндховене.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.85.



«ПСВ против «Спортинга» — это сразу напрашивающийся верх. Потому что ПСВ очень лихо играет и порой забывает про оборону. Матч с «Витессом», пожалуй, исключение. Там совсем безумный матч провёл юноша по фамилии Мален. Это новый игрок сборной Голландии, который в своей дебютной игре за сборную забил сразу немцам. Тут ещё отличился кучей голов в одном матче с «Витессом». Ну а «Спортинг» тоже команда результативная просто по традиции. Они, правда, не очень удачно сыграли последний матч чемпионата Португалии, но тем не менее.



Мне кажется, что в этом матче, во-первых, обе забьют, а во-вторых, будет очень результативный футбол. Я думаю, что обе забьют и тотал больше 3,5 на матч ПСВ — «Спортинг», в общем-то, можно ставить. Ещё можно поставить на автора гола. Мален в огне — поэтому можно было бы взять его. Там коэффициент больше двойки. Вот и пригодится. Так что обе забьют и тотал больше 3,5 и гол нападающего ПСВ Малена — то, что нам нужно», — сказал Нагучев.



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