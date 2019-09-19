«Лудогорец» — ЦСКА: стали известны ставки россиян на матч

Матч группового этапа Лиги Европы «Лудогорец» — ЦСКА начнётся сегодня, 19 сентября, в 22:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.
76% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу ЦСКА, 17% — на «Лудогорец», и 7% — на ничью.
На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 85% объёма рынка при коэффициенте 2.50. 15% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 1.50).
Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу ЦСКА. На этот исход поставлено 52% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки то, что москвичи не проиграют (15%), на то, что ЦСКА сможет забить (14%), на победу болгарского клуба (11%) и на непроигрыш болгар (8%).
На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 100 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что ЦСКА победит, с коэффициентом 2.75. Средняя сумма ставки на игру — 230 рублей.
- 19 сентября 2019
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
- 18 сентября 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00