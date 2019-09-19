«Лудогорец» — ЦСКА: стали известны ставки россиян на матч

Матч группового этапа Лиги Европы «Лудогорец» — ЦСКА начнётся сегодня, 19 сентября, в 22:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



76% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу ЦСКА, 17% — на «Лудогорец», и 7% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 85% объёма рынка при коэффициенте 2.50. 15% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 1.50).



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу ЦСКА. На этот исход поставлено 52% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки то, что москвичи не проиграют (15%), на то, что ЦСКА сможет забить (14%), на победу болгарского клуба (11%) и на непроигрыш болгар (8%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 100 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что ЦСКА победит, с коэффициентом 2.75. Средняя сумма ставки на игру — 230 рублей.

«Лудогорец» — ЦСКА. Прогноз: всё решит первый гол «Армейцам» нельзя пропускать первыми, «Лудогорец» великолепно играет по счёту.