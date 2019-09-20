Япония — Россия: прогноз Игоря Кытманова на Кубок мира по регби

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу и регби Игорь Кытманов дал прогноз на стартовый матч чемпионата мира по регби Япония — Россия.



Ставка: победа Японии с форой (-40,5) за 1.90.



«Кубок мира по регби, стартовая игра в Токио, хозяева Кубка мира японцы принимают сборную России. Это очень непростой для меня прогноз. Точнее, он, конечно, простой, но тяжёлый в том плане, что тяжело предрекать крупное поражение сборной России в первом матче, а на Кубке мира сборная нашей страны во второй раз в истории.



Россия ещё ни разу не выигрывала на Кубках мира, и не случится этого и на сей раз. Сборная просто сейчас не показывает нужного уровня игры. Тем более что никто и не рассчитывал, что она какую-то сенсацию преподнесёт на предстоящем турнире. Когда-то россияне стояли вровень с японцами, а сейчас времена иные.



Напомню, что помимо России и Японии в группе А играют сборные Ирландии, Шотландии и Самоа. Чтобы вы понимали просто уровень российской команды, я напомню, что она 70 очков проиграла итальянцам (15:85), которые считаются постоянными аутсайдерами Кубка шести наций. Сборная России недавно встречалась с командой «Коннахт» – это из Ирландии – в товарищеском матче и была бита по всем статьям, показав, что совершенно не умеет защищаться. Если в атаке у россиян что-то и получается, то в обороне наши ребята действуют из рук вон плохо.



Что касается японцев, то они стали авторами самой громкой сенсации в истории Кубков мира по регби во время прошлого розыгрыша, когда обыграли сборную ЮАР, элитную команду – чтобы вы понимали, это как если бы ямайские саночники выиграли Олимпиаду. Японцы играют дома, они мечтают выйти из группы впервые в своей истории. Здесь конкурентом будет команда Шотландии, потому что ирландцы явные фавориты. В крайнем случае японцы будут бороться со сборной Самоа за третье место, но эту команду японцы уже обыгрывали.



Японцы будут делать разницу очков, она им может пригодиться при распределении мест в турнирной таблице. Поэтому Япония будет выносить российскую команду по полной программе. Не должен вводить в заблуждение счёт тест-матча, в котором Япония довольно скромно обыграла российскую сборную 32:27 – было это в ноябре прошлого года. В матче Кубка мира всё будет иначе. Напомню, мы попали на Кубок мира благодаря дисквалификации Румынии, то есть не совсем по спортивному принципу. Но очень неплохой коэффициент, почти за двойку можно взять победу Японии с разницей более 40 очков. Я бы предпочёл вот такой вариант: Япония с форой (-40,5)», — сказал Кытманов.



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