Гончаренко покинет ЦСКА после разгрома от «Лудогорца» — стали известны шансы

Вчера, 19 сентября, московский ЦСКА в стартовом матче Лиги Европы потерпел крупное поражение от болгарского клуба «Лудогорец» — 1:5. Москвичи выигрывали после первого тайма со счётом 1:0, но во втором игровом отрезке получили в свои ворота пять мячей.



Букмекеры принимают ставки на возможную отставку Виктора Гончаренко. По их оценкам, специалист всё же останется руководить ЦСКА. Поставить на то, что наставника уволят до конца 2019 года, можно за 7.00. Это примерно 12% вероятности. На то, что Гончаренко останется в клубе до этой даты, можно сделать ставку с коэффициентом 1.10 (88%).



Вероятность того, что специалиста из Беларуси уволят до 31 мая 2020 года, выше. Сделать ставку на отставку можно с коэффициентом 3.20 (30% вероятности). Поставить на то, что Гончаренко продолжит работать в ЦСКА, можно за 1.35 (70%).



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