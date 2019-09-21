«Атлетико» — «Сельта»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 5-го тура Примеры сезона-2019/20 «Атлетико» — «Сельта».
Ставка: «Атлетико» победит за 1.45, «Атлетико» забьет во втором тайме за 1.50.
«Атлетико», конечно, команда топ-уровня, всегда готова играть до последней минуты. Посмотрите, как они играли в Лиге чемпионов с «Ювентусом»: пропустили два гола, но потом был камбэк — 2:2, и до последней минуты всегда есть шанс у «Атлетико», потому что они играют до конца.
Диего Симеоне – тренер топ-уровня, он мотивирует «Атлетико» всегда играть на 100%. Но они играли в Лиге чемпионов, и, может быть, игроки могли устать.
Им придется играть с «Сельтой». В текущем сезоне команда подписала нового игрока — Дениса Суареса, и всегда есть Яго Аспас – один из лучших испанских нападающих на данный момент. Но «Сельта» проиграла — 0:3 в последнем матче дома, и ситуация внутри команды не очень хорошая.
«Сельте» важно не проиграть «Атлетико», но это будет очень трудно, потому что у мадридцев уже девять очков: три победы при одном поражении в матче с «Реалом Сосьедад» в прошлом туре. Но «Атлетико» не склонен дарить соперникам очки, играя дома.
Лучшая и сильнейшая команда в этой паре — «Атлетико». Мой первый прогноз – «матрасники» выиграют у «Сельты», второй прогноз – «Атлетико» забьет во втором тайме минимум один мяч».
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