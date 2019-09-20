Букмекеры назвали шансы «Краснодара» выиграть группу С в Лиге Европы

В первом туре Лиги Европы сезона-2019/20 «Краснодар» на выезде был разгромлен «Базелем» со счётом 5:0. В другом поединке квартета C «Хетафе» одолел «Трабзонспор» 1:0.
После сыгранных матчей эксперты оценили шансы каждой из команд занять первое место в группе С по итогам шести туров. Фаворитом букмекеры видят испанский «Хетафе», на чей триумф можно поставить за 2.38, что соответствует 38,2% вероятности. Следующим претендентом аналитики называют швейцарский «Базель», на который установлен коэффициент 2.5 (36,4%).
Вполне логично, что из-за поражений аутсайдерами группы являются «Краснодар» и «Трабзонспор». Победа «быков» в квартете С доступна за 5.5 (16,3% вероятности), а успех турецкого клуба идёт за огромный коэффициент 10.0 (9,1%).
Напомним, во 2-м туре «Краснодар» примет «Хетафе», а «Трабзонспор» дома встретится с «Базелем». Оба матча начнутся 3 октября в 22:00 мск.
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