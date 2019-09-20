Эксперты оценили вероятность первого места ЦСКА в группе H в Лиге Европы

В 1-м туре Лиги Европы сезона-2019/20 ЦСКА на выезде был разгромлен «Лудогорцем» со счётом 5:1. В другом поединке квартета H «Эспаньол» и «Ференцварош» сыграли вничью 1:1.

После проведённых поединков эксперты оценили шансы каждой из команд занять первое место в группе H по итогам шести туров. Фаворитом букмекеры видят испанский «Эспаньол», на чей триумф можно поставить за 2.25, что соответствует 39,4% вероятности. Следующим претендентом аналитики называют болгарский «Лудогорец», на который установлен коэффициент 3.0 (29.5%).

Согласно котировкам экспертов, аутсайдерами группы являются ЦСКА и «Ференцварош». Победа «армейцев» в квартете H доступна за 4.0 (22,2% вероятности), а успех венгерского клуба идёт за огромный коэффициент 10.0 (8,9%).

Напомним, во 2-м туре ЦСКА примет «Эспаньол», а «Ференцварош» дома встретится с «Лудогорцем». Оба матча начнутся 3 октября в 19:55 мск.

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