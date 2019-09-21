«Милан» — «Интер»: прогноз Егора Титова на матч 4-го тура чемпионата Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Милан» — «Интер» в 4-м туре итальянской Серии А сезона-2019/20.



Ставка: ТМ 2 гола в матче за 2.34.



«Миланское дерби — всегда ярко, принципиально. Очень важная встреча для обеих команд. «Интер» стартовал с трех побед, у «Милана» — 2 победы и одно поражение. Но не сказать, что «Интер» выглядит так уж прекрасно. Игра в Лиге чемпионов со «Славией» показала, что команда очень сырая. Много новичков, другие принципы игры сейчас будут использоваться. У Конте еще очень много работы. Состав сильный, вопросов нет. Но не уверен, что «Интер» сможет с позиции силы играть с «Миланом». Да это и не в характере Конте.



«Милан» в прошлом году проиграл два дерби. Сейчас хочется реабилитироваться. У «Милана» новый тренер. И ему победа необходима, чтобы зарекомендовать себя, дать надежду болельщикам. Состав у «Милана» также очень хорош. Но интересно, что три первых матча «Милан» сыграл 1:0: два выиграл, один проиграл.



Учитывая, как обычно играют команды Конте, и здесь много голов не жду. Поставлю на «тотал меньше двух мячей».



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