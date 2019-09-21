«Гранада» — «Барселона»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 5-го тура Примеры сезона-2019/20 «Гранада» — «Барселона».



Ставка: «Барселона» победит за 1.32, «Барселона» забьет в каждом тайме за 1.87, «Гранада» не сможет забить за 2.05.



«Барса» на этой неделе стартовала в Лиге чемпионов матчем с дортмундской «Боруссией». Очень важно, что «Барса» не пропустила в Германии, хотя до этого каталонцы пропустили очень много – соперники забивали им в каждом матче.



«Гранада» в прошлом сезоне играла в Сегунде, но в нынешнем сезоне уже успела забить много мячей, набрала 7 очков – 2 победы, 1 ничья и 1 поражение. Это очень хороший результат для «Гранады».



В этом матче уже смогут сыграть Лео Месси и Луис Суарес. Будет тяжело «Гранаде», потому что «Барса» должна побеждать. Месси уже сыграл 25-30 минут в матче Лиги чемпионов. Думаю, он готов сыграть час в этом матче. Это очень важно, потому что он может делать разницу на поле.



Будет открытая игра, много моментов для взятия ворот. «Барселона» будет много владеть мячом, но шансы у «Гранады» тоже будут. «Гранада» опасна на стандартах, так как там есть Роберто Сольдадо, который хорошо играет головой. Но, думаю, «Барса» выиграет, забьет в каждом из таймов минимум по одному голу, а «Гранада» не сможет забить».



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