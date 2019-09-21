«Милан» — «Интер»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 4-го тура чемпионата Италии

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 4-го тура Серии А сезона-2019/20 «Милан» — «Интер».



Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 1.74.



«Интер» — «Милан» — классика итальянского футбола, знаменитый матч. Но команды сейчас находятся на разных полюсах. «Интер», безусловно, конкурент «Ювентуса». Работа Маротты сказывается. Пришёл сильный тренер, состав качественный. Есть звёзды в лице Лукаку, есть талантливые игроки в лице Сенси и Бареллы. «Интер» — команда очень высокого уровня.



«Милан» снова строится непонятно как. Какие перспективы? Всё это вызывает вопросы. В этом матче «Интер» — фаворит, но в данном случае не стал бы играть на «Интер». Это дерби, и всё непредсказуемо. Каждый момент может стать ключевым. Во-вторых, у «Интера» после неудачного матча в Лиге чемпионов со «Славией» могут быть проблемы, тем более говорят, что в раздевалке были какие-то конфликты.



Анализировал бы этот матч с точки зрения голов. Мне кажется, итальянское дерби — это всегда стратегическая борьба команд. Тем более когда играет «Милан» с «Интером»: два тренера, которые уделяют внимание тактике. Рассмотрел бы вариант со ставкой «тотал меньше 2,5 мяча».



Можно даже рискнуть и взять тотал меньше 1,5 мяча, но остановлюсь на ТМ 2,5. Это весьма вероятно, очень реальная история. Думаю, команды в первую очередь будут думать об обороне, «Интер» в первую очередь. При Конте «Интер» играет рационально, поэтому тотал меньше 2,5 мяча должен зайти».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.