Ковалёв — Канело, когда бой, какие ставки и кто фаворит

В Лас-Вегасе 2 ноября состоится бой между чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBO российским боксёром Сергеем Ковалёвым и чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super мексиканцем Саулем Канело Альваресем.
По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка считается Альварес. Эксперты предлагают поставить на итоговую победу мексиканца за 1.26, что соответствует вероятности 74,8%. Виктория Ковалёва идёт за 4.32 (21,8%). Также, аналитики не исключают ничью по итогам боя. Данный вариант доступен в конторах за коэффициент 28.0 (3,4%).
Для Ковалёва поединок с Альваресом станет третьим в 2019 году. Российский боксёр вернул себе титул чемпиона, после того как победил Элейдера Альвареса, а в августе защитил пояс, нокаутировав Энтони Ярда.
Альварес провёл лишь один поединок в 2019 году. В мае мексиканец в объединительном бою победил Дэниела Джейкобса.
Ковалёв и Альварес и до, и после боя пройдут проверку на допинг.
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