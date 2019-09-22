«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата России

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 10-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Оренбург» — «Локомотив».
Ставка: тотал меньше 2,5 гола за 1.65.
«Жалуется Сёмин на тяжёлый график для его команды. Но здесь он в таком же положении, как и «Зенит»: играть будет через два дня на третий. Плюс немаловажно, что игра в Оренбурге состоится утром и на синтетике, и в этом плане у хозяев будет преимущество. Хотя «Оренбург» не так агрессивен в этом сезоне, как в прошлом, и это тоже нельзя не учитывать.
«Локомотив» сейчас практически лишён ротации из-за травм, которые на него посыпались одна за другой, поэтому либо будут играть совсем молодые ребята, либо те, что играли в Леверкузене.
Но говоря о факторе усталости «железнодорожников», говоря о том, что игра ранняя, о синтетике оренбуржской, о том, что местная команда — неприятная, кусачая, я бы поставил на тотал меньше 2,5».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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