«Динамо» – «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Динамо» — «Сочи».



Ставка: «Динамо» победит за 1.70.



«Сочи» в этом сезоне только один раз прорвало – в матче с «Рубином», когда они забили 3 мяча. В целом же атака «Сочи» выглядит слабо.



«Динамо» тоже забивает мало. Но все-таки команда с каждым матчем играет более солидно. У бело-голубых хорошая полузащита: Шимански, Каборе, Жоаозиньо. Каждый из этих футболистов может и ассист сделать, и забить. Плюс появился сильный нападающий — Филипп, он отлично играет в завершении. Мне представляется, что «Динамо» здесь наберет максимум очков».



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