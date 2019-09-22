ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата России

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 10-го тура РПЛ сезона-2019/20 ЦСКА — «Краснодар».



Ставка: тотал больше 2,5 мяча и обе команды забьют за 2.26.



«Если учесть то, как обе команды сыграли в Лиге Европы, настроение ни у «Краснодара», ни у ЦСКА не самое хорошее. По пять мячей они пропустили в четверг, поэтому совсем плохое настроение. Но чемпионат России продолжается, и у обеих команд есть неплохие перспективы борьбы за место в Лиге чемпионов, а то и за чемпионство. Игра будет очень важная.



Другой вопрос — психология. Как отойдут команды от матчей в четверг? Это большой вопрос, тем более что подобные матчи давят на футболистов, особенно молодых. Их много и в ЦСКА, и в «Краснодаре». Сложно говорить, как будет развиваться игра, но очевидно одно: и там и там проблемы с обороной, раз они пропускают по пять мячей.



Думаю, что можно играть на этом. Надо, во-первых, выиграть. Во-вторых, давление на защитников будет продолжаться, особенно молодых, особенно у ЦСКА. Думаю, что надо от этого исходить и играть на том, что будут голы. Их будет немало. Я бы выбрал ставку на тотал больше 2,5 мяча и обе команды забьют. Оптимальный вариант, учитывая то, что обе команды сыграют в атаку и постараются победить».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.