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«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч английской Премьер-лиги

«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч английской Премьер-лиги
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Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал больше 3,5 мяча и обе команды забьют за 2.42.

«Команды встречались в Суперкубке Европы и сыграли очень качественный матч. «Челси» даже выглядел не хуже «Ливерпуля», но если говорить о чемпионате, то на дистанции мерсисайдцы, безусловно, сильнее.

Но «Челси» должен искать свою игру, делать ставку на создание новой команды, и именно эта задача стоит перед Лэмпардом.

Если говорить об этом конкретном матче, то, учитывая, что матч пройдет в Лондоне, я бы поставил на обе забьют и тотал больше 3,5 гола».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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