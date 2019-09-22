«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч английской Премьер-лиги
Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Челси» — «Ливерпуль».
Ставка: тотал больше 3,5 мяча и обе команды забьют за 2.42.
«Команды встречались в Суперкубке Европы и сыграли очень качественный матч. «Челси» даже выглядел не хуже «Ливерпуля», но если говорить о чемпионате, то на дистанции мерсисайдцы, безусловно, сильнее.
Но «Челси» должен искать свою игру, делать ставку на создание новой команды, и именно эта задача стоит перед Лэмпардом.
Если говорить об этом конкретном матче, то, учитывая, что матч пройдет в Лондоне, я бы поставил на обе забьют и тотал больше 3,5 гола».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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