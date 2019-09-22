«Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд в 5-м туре немецкой Бундеслиги.



Ставка: победа «Боруссии» за 1.70.



«Боруссия» очень качественный матч провела с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Не сумела забить и выиграть, не реализовала пенальти, но теперь надо переключаться обратно на Бундеслигу. «Боруссия» уже имеет опыт потерянных очков в этом турнире, и прекрасно понимает, что надо гнаться за «Баварией», надо продолжать борьбу за чемпионское звание, причём борьба эта началась с первого тура и каждая игра здесь очень важна.



«Айнтрахт» большие перемены произвёл в своём составе в межсезонье. Мне кажется, что эта команда пока ещё не сыгралась. Собственно, это подтверждают и результаты, в том числе и в матче Лиги Европы.



«Боруссия» играла во вторник, «Айнтрахт» играл в четверг, поэтому думаю, что сил у него несколько меньше. Мне кажется, что БК «Фонбет» предлагает отличный вариант: чистая победа «Боруссии» с коэффициентом 1,70. Это достаточно много для данного матча. Предполагаю, что нужно действовать именно так».



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