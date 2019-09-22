Эксперты оценили шансы фигуристки Трусовой выиграть золото на Олимпиаде-2022
На соревнованиях по фигурному в Братиславе Александра Трусова на первом же взрослом турнире превзошла всех соперниц и попутно установила два мировых рекорда. 15-летняя россиянка набрала 163,78 балла в произвольной программе и 238,69 балла в сумме с короткой программой.
Тем не менее букмекеры сомневаются в перспективах юной фигуристки относительно выступлений на самом престижном турнире. Эксперты предлагают поставить с коэффициентом 15.0 на победу Александры Трусовой на Олимпиаде-2022 в Пекине в женском одиночном разряде. На обратный исход пари не принимаются. По мнению аналитиков, вероятность триумфа 15-летней россиянки составляет 6,7%.
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