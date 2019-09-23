«Локомотив» — «Йокерит»: прогноз Дениса Казанского на встречу КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Йокерит».
Ставка: обе забьют в 3-м периоде за 2.65.
«Несколько слов о хоккее. «Йокерит» и «Локомотив — команды, которые неожиданно оказались на дне регулярного чемпионата. «Локо», правда, только разогревается, но уже сейчас кажется назначение Мактавиша странным. В принципе, мы так говорили и до старта регулярного чемпионата. Кто взял, что у него есть какой-то большой тренерский опыт?
Непонятно, что творится и с «Йокеритом». Хороший и серьёзный состав, чтобы попадать в плей-офф, но тренер Марьямяки довольно трусливый персонаж. В общем, пока и те, и другие не впечатляют. Играют в Ярославле, после того как «Витязь» снял очередной скальп в этом городе, а «Йокерит» попал Минску (0:5).
Сложно предсказать, как закончится эта игра, но я бы обратил внимание, как и те, и другие проводят третьи периоды: пропускают, забивают, в общем, резвятся. Когда встречаются такие команды, то должны выдать красивый хоккей. Обе забьют в третьем периоде», — сказал Казанский.
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