«Брешия» — «Ювентус»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 5-го тура Серии А сезона-2019/20 «Брешия» — «Ювентус».



Ставка: обе забьют за 1.78.

«Ювентус» выиграл в последнем туре у «Вероны» (2:1), но всё равно остаются вопросы по игре — туринцы столкнулись с трудностями, выиграть легко не получилось. Во-первых, уступали в счёте, во-вторых, забить сумели только во втором тайме. Да и в целом преимущество в один мяч — это, наверное, не та победа, которую ждали болельщики.



Но, безусловно, «Ювентус» прибавляет, идёт вперёд. И была очень позитивная игра в Мадриде, пусть она и закончилась вничью 2:2. Но я думаю, что Сарри, конечно, будет привыкать к ротации, что редко происходили у него в карьере в «Наполи» и в «Челси». Но здесь, хочешь не хочешь, она нужна, так как в команде много классных футболистов.



Я думаю, ротация будет применена. Ну а «Брешия» играет дома, для неё, для города матч с «Юве» — важное событие: команда давно не играла в Серии А, и вот приезжает сам «Ювентус» с Криштиану. Так что матч будет ажиотажный, атмосферный. И учитывая, как туринцы играют в этом году в обороне, я бы поставил на «обе забьют», — сказал Арустамян.



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