«Брешия» — «Ювентус»: прогноз Игоря Кытманова на встречу Серии А

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч 5-го тура Серии А сезона-2019/20 «Брешия» — «Ювентус».
Ставка: «Ювентус» выиграет и не пропустит за 2.45.
«Довольно тяжелая игра для прогноза. Понятно, что «Ювентус» однозначный фаворит этого матча. Команда Маурицио Сарри готова одержать четвертую победу в пяти встречах. Скорее всего, да не скорее всего, а точно ее одержит. «Брешия» пока выиграла два матча на выезде, а дома под началом Эуджинио Корини пока выглядит не столь успешно. Домашняя тактика пока не наработана у «Брешии».
Возвращается Балотелли после дисквалификации. Это будет его первая игра за «Брешию», но я бы не стал утверждать, что в этом матче «Ювентус» пропустит. «Ювентус» несколько раз в этом чемпионате не пропускал и это были гостевые матчи. Маурицио Сарри немного по-другому настраивает команду в выездных встречах. Понятно, что будет продолжаться ротация состава. Благо, у Сарри есть такая возможность. Напомню, что в прошлой игре «Ювентус» не без труда обыграл «Верону». Там, кстати, отметился новичок Рэмзи.
«Ювентус» пропустил от «Вероны», но против «Брешии» туринцы должны сыграть на ноль. Мой прогноз будет следующим — «Ювентус» выиграет, но не пропустит. Сухая победа «Ювентуса» в гостевом матче», — сказал Кытманов.
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