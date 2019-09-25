«СКА-Хабаровск» — «Ахмат»: прогноз Александра Аксенова на игру Кубка России

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20 «СКА-Хабаровск» — «Ахмат».



Ставка: обе забьют за 1.95.



«СКА-Хабаровск» и «Ахмат» во второй раз подряд встречаются на стадии 1/16 финала Кубка России, о чём с лёгким неудовольствием уже высказался главный тренер грозненцев Рашид Рахимов. Наставника кавказской команды можно понять: любая игра в Хабаровске — это длительный перелёт, смена часовых поясов, не всегда качественное поле и скрытый потенциал хозяев, который частенько в этих условиях может и раскрыться. Например, в прошлом сезоне основное и дополнительное время завершилось со счётом 3:3, а в серии пенальти команда Рахимова оказалась сильнее.



Очевидно, что в этом сезоне «Ахмат» стал слабее, ушли некоторые лидеры, что сказывается на результатах в чемпионате России: в 10 матчах лишь две победы и пока место в зоне стыковых матчах. Хабаровский клуб тоже находится в стыках, на четвёртой строчке в Футбольной национальной лиге, что говорит о хороших перспективах в кубковой баталии. И кстати, если бы первенства завершились прямо сейчас, Грозный и Хабаровск сыграли бы за место в Премьер-Лиге. Согласитесь, это тоже добавляет колорита.



Вообще, кажется, что шансы на проход в одну восьмую примерно одинаковые. Поэтому рискну предположить, что все вышеописанные аргументы вполне могут позволить именно хабаровским футболистам сделать шаг в следующую стадию. Тем более что в своём дивизионе Хабаровск сейчас на коне: в последних шести матчах лишь одно поражение. Поэтому рискну предположить, что помимо упорства с обеих сторон, матч вполне может получится результативным, а вот кто пойдёт дальше? Предположу, что, возможно, и «СКА-Хабаровск».



А потому мой прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Ахмат» — «обе забьют». А дальше пройдёт хабаровская команда», — сказал Аксенов.



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