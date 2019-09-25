«Томь» — «Тамбов»: прогноз Егора Титова на встречу Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Томь» — «Тамбов» в 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20.



Ставка: ничья в основное время за 3.05.



«У «Тамбова» футболистов в обойме немного. А позади очень тяжёлый матч против «Ростова», победная игра для тамбовчан. Явно, что будет много перестановок. Точнее, поменяют всех, кого можно. Понятно, что для «Тамбова» важно сохранить место в Премьер-Лиге. На Кубок России особый упор сделан не будет, на мой взгляд.



Томск — это всегда был сложный выезд, во все времена. Перелёт не самый близкий. Плюс погодные условия зачастую тяжёлые. Ну и сейчас «Томь» выглядит очень неплохо, опасная команда. Уровень ФНЛ сейчас опустился, как мне кажется. Раньше больше команд боролись за выход в РПЛ. Сейчас есть «Торпедо», «Химки» и остальные команды, которые примерно на одном уровне. Томск в группе преследователей. Неплохая команда, на самом деле.



Дома «Томь» может себя проявить, болельщики поддержат. И может грянуть сенсация, если это воспринимать как сенсацию. Но, думаю, без дополнительного времени здесь не обойдётся. «Тамбов» встанет всей командой и будет обороняться. Так что поставлю на ничью в основное время», — сказал Титов.



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