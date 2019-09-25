Прогноз, ставки и коэффициенты на матч «Енисей» – «Зенит»

25 сентября в Красноярске в матче 1/16 финала Кубка России сыграют «Енисей» и «Зенит». Встреча начнётся в 15:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ».



По оценке букмекеров, явный фаворит матча — питерский клуб. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.28, что соответствует вероятности 74%. Сделать ставку на хозяев поля можно за 10.5 (9%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 5.5 (17%).



Прогноз «Чемпионата»: тотал меньше 3 за 1.9.



Эксперты ожидают уверенную победу гостей, однако лидерам «Зенита» необходим отдых. Многие футболисты сине-бело-голубых сражаются не только в РПЛ и Лиге чемпионов, но ещё и представляют свои сборные. На того же Дзюбу нагрузка выпадает колоссальная. Прагматичный Сергей Семак наверняка сделает хотя бы несколько изменений в стартовом составе.



«Енисей» при поддержке своих зрителей постарается держаться как можно дольше. В двух недавних поединках во внутреннем первенстве «Зенит» прорвало, но до побед над «Арсеналом» и «Рубином» в РПЛ в матчах с участием сине-бело-голубых лишь раз было забито три мяча. Общий тотал меньше 3 доступен за приличный коэффициент 1.9, и здесь наш риск выглядит вполне оправданным.



Команда Юрия Газзаева вряд ли сподобится на голевую феерию, однако вставить палку в колесо гранду РПЛ хозяева однозначно захотят. «Енисей» прекрасно понимает свои сильные и слабые стороны. Клубу из Красноярска необходимо терпеть в обороне и выжидать ошибки соперника. Наглядное пособие по противодействию «Зениту» продемонстрировал Вадим Евсеев со своей «Уфой».



У Сергея Семака в обойме хватает квалифицированных исполнителей не получающих достаточно игровой практике. Когда ещё давать резервистам шанс, если не в Кубке России? Разумеется, «Зенит» останется фаворитом при любых раскладах и постарается выиграть, но в случае массовой ротации голы гостям дадутся с большим трудом.

«Енисей» — «Зенит». Прогноз: в Кубке России Семак даст шанс резервистам Перед «Локомотивом» и Лигой чемпионов «Зенит» разгрузит лидеров.