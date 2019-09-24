«Енисей» — «Зенит». Прогноз: в Кубке России Семак даст шанс резервистам

25 сентября на стадионе «Центральный» в Красноярске в матче 1/16 финала Кубка России «Енисей» примет «Зенит». Эксперты не сомневаются в успехе гостей и предлагают поставить на сине-бело-голубых в основное время за 1.26. Победа команды Юрия Газзаева доступна в букмекерских конторах за 10.5.

Прогноз матча «Енисей» — «Зенит» (25.09.2019)

Сентябрьская пауза на матчи национальных сборных оказала благотворное влияние на «Зенит». Сине-бело-голубые в рамках РПЛ переиграли тульский «Арсенал» и разгромили «Рубин», а в Лиге чемпионов коллектив Сергея Семака стартовал с гостевой ничьей с «Лионом». Тем не менее расслабляться действующему чемпиону страны некогда, ведь на очереди Кубок России.



В последние годы «Зенит» на постоянной основе выступает на групповых этапах различных еврокубковых турниров, а вот Кубку России сине-бело-голубые не уделяют должного внимания. В настоящий момент у команды Сергея Семака важнейший отрезок и в РПЛ, и в Лиге чемпионов. Вопрос распределения нагрузки становится ключевым.



В трёх прошлых розыгрышах Кубка России «Зенит» демонстрировал следующие результаты: вылет в 1/8 от «Ростова, вылет в 1/16 от «Динамо» из Санкт-Петербурга и вылет в 1/8 от «Анжи». Как показывает практика, сине-бело-голубым не нужен в соперниках гранд российского футбола, чтобы сэкономить силы на другие турниры.



Однако на этот раз команде Сергея Семака достался один из самых слабых оппонентов по уровню игры. По итогам прошлого сезона «Енисей» вылетел в ФНЛ, но и в лучшей лиге мира команда из Красноярска, видимо, не собирается задерживаться. Виктория в стартовом туре пока остаётся единственной для парней Юрия Газзаева, а ведь сыграно уже 14 матчей.



Эксперты ожидают уверенную победу гостей, однако лидерам «Зенита» необходим отдых. Многие футболисты сине-бело-голубых сражаются не только в РПЛ и Лиге чемпионов, но ещё и представляют свои сборные. На того же Дзюбу нагрузка выпадает колоссальная. Прагматичный Сергей Семак наверняка сделает хотя бы несколько изменений в стартовом составе.



«Енисей» при поддержке своих зрителей постарается держаться как можно дольше. В двух недавних поединках во внутреннем первенстве «Зенит» прорвало, но до побед над «Арсеналом» и «Рубином» в РПЛ в матчах с участием сине-бело-голубых лишь раз было забито три мяча. Общий тотал меньше 3 доступен за приличный коэффициент 1.9, и здесь наш риск выглядит вполне оправданным.



Команда Юрия Газзаева вряд ли сподобится на голевую феерию, однако вставить палку в колесо гранду РПЛ хозяева однозначно захотят. «Енисей» прекрасно понимает свои сильные и слабые стороны. Клубу из Красноярска необходимо терпеть в обороне и выжидать ошибки соперника. Наглядное пособие по противодействию «Зениту» продемонстрировал Вадим Евсеев со своей «Уфой».

У Сергея Семака в обойме хватает квалифицированных исполнителей не получающих достаточно игровой практике. Когда ещё давать резервистам шанс, если не в Кубке России? Разумеется, «Зенит» останется фаворитом при любых раскладах и постарается выиграть, но в случае массовой ротации голы гостям дадутся с большим трудом.

Ставка на матч «Енисей» — «Зенит»

Многие футболисты «Зенита» выступают не только в РПЛ и Лиге чемпионов, но ещё и за национальные сборные. В обойме у Сергея Семака хватает добротных исполнителей, поэтому гости наверняка прибегнут к ротации. Из-за перестановок сине-бело-голубые столкнутся с проблемами в созидании, а сам «Енисей» в нынешнем сезоне забил меньше всех даже в ФНЛ. За 1.9 мы возьмём тотал меньше 3.



Ставка: тотал меньше 3 за 1.9.



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