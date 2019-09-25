«Алания» — ЦСКА: когда матч, где смотреть, какие ставки и коэффициенты

25 сентября в матче 1/16 финала Кубка России во Владикавказе встретятся «Алания» и ЦСКА. Начало матча — в 18:00 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч ТВ».



По оценке аналитиков, московский клуб — фаворит матча. Поставить на победу команды Виктора Гончаренко в основное время можно за 1.57. Это примерно 60% вероятности. На успех хозяев поля можно сделать ставку за 5.20 (18%). На ничью предлагается коэффициент 4.4 (22%).



Прогноз «Чемпионата»: «Алания» не проиграет в основное время за 2.13.



Букмекеры отдают предпочтение «армейцам», однако эксперты испытывают сдержанный оптимизм в отношении гостей. За коэффициент 2.13 мы решим пойти против фаворита и поставить 1Х на «Аланию» в основное время. Мы уже упомянули про нагрузку, травмы, короткую «скамейку» и молодость «армейского» состава, но также не стоит забывать и об истории Кубка России.



Отношение красно-синих ко второму по значимости внутреннему соревнованию легко проследить по недавним выступлениям. В трёх прошлых сезонах ЦСКА демонстрировал следующие результаты в Кубке России: вылет в 1/16 от «Енисея», вылет в 1/16 от «Авангарда» и вылет в 1/16 от «Тюмени». Удивительная стабильность.



Разумеется, при игре в оптимальных составах ЦСКА с огромной вероятностью победил бы «Аланию» как минимум в девяти случаях из десяти, но Виктор Гончаренко прекрасно осознаёт возможности своей команды. Уже в воскресенье «армейцев» ждёт выездной поединок с «Уралом», а на следующей неделе встречи с «Эспаньолом» и «Ростовом».



Гости предоставят отдых ключевым исполнителям и доверятся молодёжи. «Алания» при поддержке своих болельщиков вцепится в результат и приложит максимум усилий для выхода в следующий раунд. Неуступчивый осетинский характер позволит красно-жёлтым знатно потрепать одного из грандов РПЛ.

«Алания» — ЦСКА. Прогноз: «армейцы» снова пожертвуют Кубком России Спартак Гогниев на стадионе «Спартак» окажет достойное сопротивление молодёжи ЦСКА.