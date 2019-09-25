Букмекеры оценили ставки на счёт в матче «КАМАЗ» — «Спартак» на Кубке России

25 сентября в матче 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах встретятся «КАМАЗ» и «Спартак». Начало матча — в 18:30 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч Премьер».
По оценке аналитиков, красно-белые — фавориты встречи. Наиболее вероятный итог матча — победа спартаковцев со счётом 2:0. Поставить на такой исход матча можно с коэффициентом 7.0. Чуть выше коэффициент на минимальную победу «Спартака» — 8.0.
За 9.0 можно сделать ставку на успех команды Олега Кононова со счётом 2:1 и ничью 1:1 в основное время встречи. Победа москвичей со счётом 3:1 идёт за коэффициент 12.0. На выигрыш гостей со счётом 3:0 букмекеры предлагают коэффициент 13.0. Таким же коэффициентом они оценили вероятность нулевой ничьей по исходом матча.
Поставить на победу клуба из Татарстана со счётом 1:0 можно с коэффициентом 19.0. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на ничью 2:2 по итогам основного времени матча.
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