«Интер» — «Лацио»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 5-го тура Серии А сезона-2019/20 «Интер» — «Лацио».
Ставка: ничья за 3.58.
«Матч с хорошей афишей. «Интер» приятно удивляет: он выиграл все матчи на старте чемпионата Италии. Другое дело, что в Лиге чемпионов был провал, а ничья на своем поле со «Славией» — это провал. И мне кажется, что команда играет на пределе эмоциональных возможностей и где-то должна случиться осечка.
Где она случится, в какой игре, пока непонятно. Может быть, даже в матче с «Лацио». Но дело в том, что и римляне могут удивить — сыграть, например, так же неудачно, как в Лиге Европы с «Клужем».
Есть сомнения по «Лацио», но «Интер» должен рано или поздно оступиться. И я даже рискнул бы и поставил на ничью именно в этом матче», — сказал Арустамян.
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