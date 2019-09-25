«Интер» — «Лацио»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 5-го тура Серии А сезона-2019/20 «Интер» — «Лацио».



Ставка: ничья за 3.58.



«Матч с хорошей афишей. «Интер» приятно удивляет: он выиграл все матчи на старте чемпионата Италии. Другое дело, что в Лиге чемпионов был провал, а ничья на своем поле со «Славией» — это провал. И мне кажется, что команда играет на пределе эмоциональных возможностей и где-то должна случиться осечка.



Где она случится, в какой игре, пока непонятно. Может быть, даже в матче с «Лацио». Но дело в том, что и римляне могут удивить — сыграть, например, так же неудачно, как в Лиге Европы с «Клужем».



Есть сомнения по «Лацио», но «Интер» должен рано или поздно оступиться. И я даже рискнул бы и поставил на ничью именно в этом матче», — сказал Арустамян.

