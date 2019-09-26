«Сельта» — «Эспаньол»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Сельта» — «Эспаньол» в 6-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: победа «Сельты» за 1.90.



«Команды находятся в нижней части таблицы. «Эспаньол» вообще в зоне вылета. У него пока только одна победа — в гостях над «Эйбаром». Причем та победа была волевой.



«Сельта» недалеко ушла от «Эспаньола», в одном очке она находится. У нее еще и отрицательная разница.



Если «Сельта» не будет удаляться, как это было с «Гранадой», то у нее неплохие шансы дома победу одержать. Очень качественное приобретение сделала «Сельта» в лице Рафиньи. Он очень качественно смотрелся против «Атлетико». Вообще в той игре «Сельта» сыграла достаточно организованно. Были моменты у «Атлетико», но выручил Рубен Бланко. Дома же с Рафиньей, с хорошей игрой Дениса Суареса, настырностью Яго Аспаса и других футболистов «Сельта» за 1,9 против «Эспаньола» — это интересно. Надо пробовать играть. Я и сам, наверное, возьму именно этот вариант, воспользовавшись своим небольшим депозитом.



В последних пяти матчах между этими соперниками были ничейные результаты. «Сельта» в последний раз выигрывала в каталонцев в сентябре 2016-го, причем на выезде. А дома побеждала в декабре 2015-го. Сейчас надо постараться обыграть этот «Эспаньол» и оторваться от него в таблице. Мне кажется, «Сельте» это вполне по силам», — сказал Генич.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

