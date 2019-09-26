«Сельта» – «Эспаньол»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 6-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Сельта» – «Эспаньол».



Ставка: победа «Сельты» за 1.85.



«У «Сельты» всего 5 очков после 5 туров, но важен контекст. В первых турах она играла с «Реалом», «Валенсией», «Атлетико» и «Севильей» – все это топ-команды. Получается, что 5 очков после таких матчей не такой уж и плохой результат. Для «Сельты» результат даже очень хороший!



В матчах с грандами команда из Виго показала себя, и теперь, когда календарь станет проще, есть надежда на то, что она будет подниматься в турнирной таблице.



«Эспаньол» набрал всего 4 очка на старте турнира. В Лиге Европы команда играет уверенно, а вот в Ла Лиге пока ничего не получается. Новому тренеру Давиду Гальего еще только предстоит отстроить командную игру. Это особенно важно, так как «Эспаньол» — команда без звезд, она всегда была сильна только коллективно. Пока нет игры, нет и мастеров в составе, которые могли бы вытаскивать даже безнадежные матчи.



Учитывая то, что «Сельта» всегда здорово играет дома и прекрасно показала себя в матчах с топ-клубами, стоит поставить на то, что «Сельта» победит в этом матче. Мой второй прогноз – «Эспаньол» не сможет забить. Пока у команды из Барселоны большие проблемы в атаке», — сказал Гратакос.



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